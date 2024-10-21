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На Центральном вокзале в Киеве появится новая инклюзивная услуга: о чем идет речь

Понедельник 21 октября 2024 19:55
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На Центральном вокзале в Киеве появится новая инклюзивная услуга: о чем идет речь Фото: Центральный вокзал, Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В скором времени на Центральном железнодорожном вокзале Киева появится инклюзивное минибанковское отделение, которое станет частью его всеобщей модернизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Новая услуга обеспечит пассажирам удобный доступ к финансовым услугам прямо на вокзале. Особенно она важна для людей с инвалидностью и для других маломобильных групп населения.

Нововведение будет способствовать повышению уровня обслуживания на главном транспортном узле страны.

По случаю открытия нового отделения состоялась открытая встреча с представителями крупнейших банков, таких как Сэнс Банк, Сбербанк, УкрСиббанк, международная платежная система Mastercard и т.д.

В ходе мероприятия участники имели возможность ознакомиться с предстоящей локацией банковского отделения и обсудить технические требования к его открытию, в частности, детали аукциона на аренду помещения.

"Верим, что новое отделение станет важным шагом в обеспечении комфорта для наших пассажиров", - заявили в "Укрзализныце".

Какие еще проекты есть в Украине для повышения инклюзивности

В Украине реализуется несколько важных проектов, направленных на повышение инклюзивности и доступности. Среди них, например, есть:

  1. Инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ): сеть центров, оказывающих поддержку детям с особыми образовательными потребностями, включая индивидуальные программы обучения и развитие необходимых навыков.

  2. Безбарьерность в транспорте: внедрение низкопольных автобусов, трамваев и адаптированных станций метро в больших городах, в частности, Киеве и Львове, чтобы обеспечить доступ для людей с инвалидностью.

  3. Доступность государственных услуг: Расширение инклюзивных сервисов в учреждениях, таких как Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы), где предусмотрена возможность доступа для маломобильных групп населения.

  4. Инклюзивные пространства в музеях и театрах: Проекты по адаптации культурных объектов, в частности создание тактильных экспонатов для слабовидящих, а также введение инклюзивных программ в театрах с переводом на жестовой язык.

Эти проекты являются частью национальной стратегии повышения инклюзивности и равного доступа к общественным благам для всех граждан.

Отметим, что согласно последним исследованиям общественного мнения по вопросам безбарьерности, более трети украинцев считают, что для его внедрения в разных сферах сначала нужно изменить поведение некоторых людей в обществе и лишь потом сосредоточиться на создании адаптированной среды.

В то же время, более 83% украинцев считают безбарьерность новой ценностью в обществе.

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