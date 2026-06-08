Досрочная пенсия в Украине: какие четыре категории граждан могут получить ее раньше

Главное: УБД и родственники погибших: Участники боевых действий и члены семей погибших воинов могут выйти на пенсию досрочно: мужчины в 55 лет, женщины - в 50 лет.

Участники боевых действий и члены семей погибших воинов могут выйти на пенсию досрочно: мужчины в 55 лет, женщины - в 50 лет. Многодетные родители: Матери, которые родили 5 и более детей и воспитали их до 6 лет, имеют право на пенсию в 50 лет.

Матери, которые родили 5 и более детей и воспитали их до 6 лет, имеют право на пенсию в 50 лет. Из-за сокращения на работе: Оформить пенсию за 1,5 года до установленного возраста могут люди, которых уволили из-за ликвидации или реорганизации компании.

Оформить пенсию за 1,5 года до установленного возраста могут люди, которых уволили из-за ликвидации или реорганизации компании. По состоянию здоровья: Люди с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы могут уйти на пенсию в 50 лет (мужчины) и в 40 лет (женщины).

Кто имеет право на досрочную пенсию

Перечень граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту, определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такое право, в частности, имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Мужчины из этих категорий могут оформить пенсию по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин пенсионный возраст составляет 50 лет, а необходимый страховой стаж - не менее 20 лет.

Какие льготы имеют многодетные родители

Досрочно выйти на пенсию могут также многодетные матери, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Такое право имеют и матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.

Для назначения пенсии необходимо:

достичь 50-летнего возраста;

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

воспитать ребенка до шестилетнего возраста.

По выбору матери или в случае ее отсутствия досрочную пенсию может оформить отец, если именно он занимался воспитанием детей. В таком случае право на пенсию возникает по достижении 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Кого могут отправить на пенсию раньше из-за увольнения

Отдельные граждане могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Речь идет о людях, которых уволили из-за:

ликвидации предприятия;

реорганизации или банкротства;

перепрофилирования производства;

сокращения численности или штата работников;

несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для этого лицо должно зарегистрироваться в центре занятости в течение 30 дней после увольнения, а служба занятости не должна предложить подходящую работу в течение семи календарных дней.

Также необходимо иметь полный страховой стаж для назначения пенсии в минимальном размере - не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кто может получить пенсию по состоянию здоровья

Закон предусматривает досрочный выход на пенсию для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями.

В частности, право имеют больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики. Для мужчин пенсия назначается по достижении 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа, для женщин - после 40 лет и при наличии не менее 15 лет стажа.

Кроме того, досрочную пенсию могут получить лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые), а также люди с инвалидностью с детства I группы.

В этом случае мужчины могут оформить пенсию после 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа, а женщины - после 40 лет и при наличии не менее 10 лет стажа.

В Пенсионном фонде напоминают, что каждая категория имеет собственные условия назначения досрочной пенсии. Поэтому перед подачей документов следует проверить соответствие требованиям относительно возраста, страхового стажа и подтверждения специального статуса или обстоятельств, дающих право на льготный выход на пенсию.