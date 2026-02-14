Доставка пенсий - не обязательная услуга: Смилянский объяснил, почему "Укрпочта" возит наличку

Закон не обязывает "Укрпочту" доставлять пенсии, но компания продолжает это делать.
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью РБК-Украина рассказал, почему в эпоху цифровизации миллионы украинцев до сих пор зависят от почтальона и что говорит об этом Конвенция ООН.
Главное:
Как пояснил Смилянский, у компании есть услуги, которые "умирают". Сюда входят письма, газеты и наличные пенсии.
"Что бы мы ни делали, они будут падать и падают они со скоростью где-то 10-15% в год", - пояснил он.
По его словам, по закону, "Укрпочта" может не предоставлять часть этих услуги. Согласно Конвенции ООН, они, как почтовый оператор, должны доставлять письма в любую точку Украины. Это также их обязывает делать и украинское законодательство.
"Почтовая связь является базовым правом человека и мы должны обеспечивать доставку писем и посылок до 10 кг", - отметил он, добавив, что это называется "универсальные почтовые услуги".
А вот с пенсиями таких правил нет. Но, хотя формально доставка пенсий - это не обязательная услуга, для многих людей - это единственная возможность получить выплаты.
"Насколько мы важны показала программа "Зимняя поддержка". К нам пришло 1,9 млн человек, чтобы заполнить бумажное заявление на получение поддержки. О чем это свидетельствует? Что не у всех есть "Дія", не у всех есть карточки",- добавил он.
