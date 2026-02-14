Доставка пенсий - не обязательная услуга: Смилянский объяснил, почему "Укрпочта" возит наличку

Главное:

Юридический аспект: Согласно международным нормам и закону, обязательными являются только - письма и посылки до 10 кг. Доставка пенсий в этот перечень не входит.

Согласно международным нормам и закону, обязательными являются только - письма и посылки до 10 кг. Доставка пенсий в этот перечень не входит. Почему услугу не отменяют: Смелянский отмечает социальную миссию. В селах, где нет банкоматов, и в городах во время блэкаутов, почтальон - единственный источник наличных для людей.

Смелянский отмечает социальную миссию. В селах, где нет банкоматов, и в городах во время блэкаутов, почтальон - единственный источник наличных для людей. Феномен "Зимней поддержки": Программа обнаружила, что 1,9 млн украинцев до сих пор не имеют "Дії" или банковских карт. Они пришли в отделения с бумажными заявлениями.

Программа обнаружила, что 1,9 млн украинцев до сих пор не имеют "Дії" или банковских карт. Они пришли в отделения с бумажными заявлениями. Экономика: "Умирающие" услуги (письма, газеты, наличные пенсии) теряют по 10-15% спроса ежегодно, но остаются критически важными для миллионов граждан.

Как пояснил Смилянский, у компании есть услуги, которые "умирают". Сюда входят письма, газеты и наличные пенсии.

"Что бы мы ни делали, они будут падать и падают они со скоростью где-то 10-15% в год", - пояснил он.

По его словам, по закону, "Укрпочта" может не предоставлять часть этих услуги. Согласно Конвенции ООН, они, как почтовый оператор, должны доставлять письма в любую точку Украины. Это также их обязывает делать и украинское законодательство.

"Почтовая связь является базовым правом человека и мы должны обеспечивать доставку писем и посылок до 10 кг", - отметил он, добавив, что это называется "универсальные почтовые услуги".

А вот с пенсиями таких правил нет. Но, хотя формально доставка пенсий - это не обязательная услуга, для многих людей - это единственная возможность получить выплаты.

"Насколько мы важны показала программа "Зимняя поддержка". К нам пришло 1,9 млн человек, чтобы заполнить бумажное заявление на получение поддержки. О чем это свидетельствует? Что не у всех есть "Дія", не у всех есть карточки",- добавил он.

Полный текст интервью с Игорем Смилянским читайте на РБК-Украина в ближайшее время.