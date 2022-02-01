Доставка їжі Rocket скоротила співробітників. Що сталося

"Сьогодні мій останній день"

Починаючи з грудня 2021 року в соціальних мережах від вже колишніх співробітників Rocket стали з'являтися повідомлення про те, що вони більше не працюють в компанії. Про це писали керівниця SMM-відділу, продакт-менеджер, піар-менеджер, керівник PR-відділу, директор з маркетингу, а також багато інших співробітників Rocket.

Що сталося

У прес-службі Rocket повідомили, що компанія звільнила близько 50 фахівців. Причина - зміни ринку і зменшення фінансування. Через це компанії довелося внести корективи у свої фінансові плани, а також почати пошуки додаткових інвестицій. Зокрема, команда позбулася технічних фахівців (40% від загального числа звільнених).

Що могло стати причиною

Скорочення пов'язують з інвестором компанії Ігорем Рохліним. У 2020 році він викупив 80% сервісу Rocket. Після цього компанія почала активно рости в Україні, а також виходити на європейські ринки. Саме експансія на захід могла стати основною причиною збитків компанії. Як підсумок-скорочення фінансування до кінця 2021 року.

Що кажуть колишні співробітники Rocket

Колишні співробітники сервісу доставки їжі підтвердили, що компанія провела з ними повний розрахунок. Фахівці отримали зарплату і відпускні. Також компанія надала корпоративну техніку в якості бонусів. Так, наприклад, співробітники могли забрати з собою ноутбуки Apple MacBook, що належать Rocket.

Правда, деякі колишні співробітники Rocket кажуть, що техніку видавали не бонусом, а замість відпускних. Також є інформація, що далеко не усім зарплату і відпускні виплачували в повному обсязі.

Екс-співробітники Rocket поки не особливо охоче коментують ситуацію. Деякі кажуть, що причину скорочення їм просто не повідомили. У деяких є думка, що це пов'язано з касовими розривами.

Чим займається Rocket

Rocket-Українська foodtech-компанія. Сервіс доставки працює в Україні, Нідерландах, Франції, Португалії, Іспанії, Угорщини та на Кіпрі. У компанії працювало понад 500 осіб (без урахування кур'єрів). Rocket спеціалізується на доставці їжі та продуктів – для цього використовується мобільний додаток. Крім доставки з закладів у компанії є dark kitchen - це кухня, яка готує їжу тільки на доставку.

У 2020 році компанія потрапила в топ-30 українських стартапів за версією Forbes, зайнявши 14 місце. Компанію оцінюють в 50-100 мільйонів доларів.