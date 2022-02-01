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Доставка еды Rocket сократила сотрудников. Что произошло

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 10:59
Доставка еды Rocket сократила сотрудников. Что произошло Доставка еды Rocket сократила сотрудников (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

В украинской компании Rocket, которая занимается доставкой еды, прошло сокращение. Сервис уволил более 50 специалистов.

Что произошло – читайте в материале РБК-Украина. Редакция разобралась в ситуации.

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Начиная с декабря 2021 года в социальных сетях от уже бывших сотрудников Rocket стали появляться сообщения о том, что они больше не работают в компании. Об этом писали руководитель SMM-отдела, продакт-менеджер, пиар-менеджер, руководитель PR-отдела, директор по маркетингу, а также многие другие сотрудники Rocket.

Что произошло

В пресс-службе Rocket сообщили, что компания уволила около 50 специалистов. Причина – изменения рынка и уменьшение финансирования. Из-за этого компании пришлось внести коррективы в свои финансовые планы, а также начать поиски дополнительных инвестиций. В частности, команда лишилась технических специалистов (40% от общего числа уволенных).

Что могло стать причиной

Сокращения связывают с инвестором компании Игорем Рохлиным. В 2020 году он выкупил 80% сервиса Rocket. После этого компания начала активно расти в Украине, а также выходить на европейские рынки. Именно экспансия на Запад могла стать основной причиной убытков компании. Как итог – сокращение финансирования к концу 2021 года.

Что говорят бывшие сотрудники Rocket

Бывшие сотрудники сервиса доставки еды подтвердили, что компания провела с ними полный расчет. Специалисты получили зарплату и отпускные. Также компания предоставила корпоративную технику в качестве бонусов. Так, например, сотрудники могли забрать с собой ноутбуки Apple MacBook, принадлежащие Rocket.

Правда, некоторые бывшие сотрудники Rocket говорят, что технику выдавали не бонусом, а вместо отпускных. Также есть информация, что далеко не всем зарплату и отпускные выплачивали в полном объеме.

Экс-сотрудники Rocket пока не особо охотно комментируют ситуацию. Некоторые говорят, что причину сокращения им попросту не сообщили. У некоторых есть мнение, что это связано с кассовыми разрывами.

Чем занимается Rocket

Rocket – украинская foodtech-компания. Сервис доставки работает в Украине, Нидерландах, Франции, Португалии, Испании, Венгрии и на Кипре. В компании работало более 500 человек (без учёта курьеров). Rocket специализируется на доставке еды и продуктов – для этого используется мобильное приложение. Помимо доставки продуктов из заведений у компании есть dark kitchen – это кухня, которая готовит еду только на доставку.

В 2020 году компания попала в топ-30 украинских стартапов по версии Forbes, заняв 14 место. Компанию оценивают в 50-100 миллионов долларов.

Также читайте материал РБК-Украина о том, как локдаун повлиял на спрос доставки еды.

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