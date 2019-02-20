На дострокових виборах до парламенту можуть потрапити шість партій

Опитування проводилося на початку лютого

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в начале февраля, самые высокие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы шесть политических сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

В начале февраля самый высокий рейтинг имеют партии "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), "Батькивщина" (15,4%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), "Гражданская позиция" (8,0%), "Оппозиционная платформа - "За жизнь" (6,6%), "Радикальная партия" (5,0%).

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, выйти во вторй тур президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года, самые высокие шансы имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й бар'ер.