Хватит гадать с ценой: как узнать стоимость доставки "Новой почтой" за одну минуту

Клиенты "Новой почты" могут точно рассчитать стоимость доставки еще до момента отправки посылки. Компания предлагает два удобных цифровых инструмента, которые позволяют узнать цену услуги менее чем за минуту.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, как работают сервисы самостоятельного расчета.
Для тех, кто привык пользоваться смартфоном, самым быстрым способом является мобильное приложение "Новой почты". Алгоритм действий состоит из четырех простых шагов:
Если удобнее работать с компьютера, "Новая почта" предлагает воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте. Этот инструмент позволяет быстро сравнить стоимость разных типов доставки без необходимости авторизации.
Сервис расчета стоимости отправлений на сайте "Новой почты"
Сервис позволяет клиентам заранее планировать расходы и избегать неожиданностей при оплате услуг непосредственно в отделении.
