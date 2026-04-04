Хватит гадать с ценой: как узнать стоимость доставки "Новой почтой" за одну минуту

06:40 04.04.2026 Сб
2 мин
Где найти онлайн-калькулятор "Новой почты"?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В "Новой почте" рассказали, как рассчитать стоимость отправлений (novaposhta.ua)

Клиенты "Новой почты" могут точно рассчитать стоимость доставки еще до момента отправки посылки. Компания предлагает два удобных цифровых инструмента, которые позволяют узнать цену услуги менее чем за минуту.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, как работают сервисы самостоятельного расчета.

Читайте также: "Новая почта" показала график работы на Пасху: будет ли выходной

Как рассчитать стоимость в мобильном приложении

Для тех, кто привык пользоваться смартфоном, самым быстрым способом является мобильное приложение "Новой почты". Алгоритм действий состоит из четырех простых шагов:

  • создание отправления - нажмите соответствующую кнопку в главном меню;
  • параметры посылки - укажите вес, габариты и ориентировочную стоимость содержимого;
  • выбор способа доставки - выберите, куда именно направляется груз (отделение, почтомат или курьерская доставка);
  • получение результата - система автоматически сформирует итоговую сумму.

Онлайн-калькулятор на сайте

Если удобнее работать с компьютера, "Новая почта" предлагает воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте. Этот инструмент позволяет быстро сравнить стоимость разных типов доставки без необходимости авторизации.


Сервис расчета стоимости отправлений на сайте "Новой почты" (скриншот: novaposhta.ua)

Сервис позволяет клиентам заранее планировать расходы и избегать неожиданностей при оплате услуг непосредственно в отделении.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что клиенты "Новой почты" могут изменить место доставки посылки после ее отправки. Сделать это можно онлайн через приложение за несколько кликов. Услуга бесплатная, если посылка еще в пути, но после ее прибытия придется платить как за новое отправление.

Также мы писали, что "Новая почта" сделала возможным использование почтоматов в ТРЦ как камер хранения. Клиенты могут оставить свои вещи в ячейке во время шопинга через приложение или в отделении. За услугу придется заплатить от 30 гривен.

Больше по теме:
Нова поштапосилки