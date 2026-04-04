Хватит гадать с ценой: как узнать стоимость доставки "Новой почтой" за одну минуту
Клиенты "Новой почты" могут точно рассчитать стоимость доставки еще до момента отправки посылки. Компания предлагает два удобных цифровых инструмента, которые позволяют узнать цену услуги менее чем за минуту.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, как работают сервисы самостоятельного расчета.
Как рассчитать стоимость в мобильном приложении
Для тех, кто привык пользоваться смартфоном, самым быстрым способом является мобильное приложение "Новой почты". Алгоритм действий состоит из четырех простых шагов:
- создание отправления - нажмите соответствующую кнопку в главном меню;
- параметры посылки - укажите вес, габариты и ориентировочную стоимость содержимого;
- выбор способа доставки - выберите, куда именно направляется груз (отделение, почтомат или курьерская доставка);
- получение результата - система автоматически сформирует итоговую сумму.
Онлайн-калькулятор на сайте
Если удобнее работать с компьютера, "Новая почта" предлагает воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте. Этот инструмент позволяет быстро сравнить стоимость разных типов доставки без необходимости авторизации.
Сервис расчета стоимости отправлений на сайте "Новой почты" (скриншот: novaposhta.ua)
Сервис позволяет клиентам заранее планировать расходы и избегать неожиданностей при оплате услуг непосредственно в отделении.
