Крупнейший турецкий производитель стекла попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Sisecam Group. Компания продолжает вести бизнес со страной-агрессором и остается крупнейшим в России экспортером стекла и химической продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Основными сферами деятельности компании есть стекольное и химическое производство. Она занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также мировой лидер в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

С начала российской агрессии, с 2014 года Sisecam Flat Glass производит архитектурно-строительное и автомобильное стекло в России на заводе "Алабуга" в Республике Татарстан. Там производятся и "Шахеды", которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В России консолидированные объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Sisecam превышают 1,5 млн тонн в год, а общие объемы инвестиций - более 1,25 млрд долларов. Компания обеспечивает рабочие места для 3414 россиян.

Кроме того, дочерние компании Sisecam Group, производящие листовое стекло, посуду из стекла и стеклянной тары, за 2022 год уплатили налогов в РФ более чем на 11,2 млн долларов.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление.

"Важно, чтобы таким компаниям было не выгодно репутационно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России и осознали позицию всего демократического мира", - объясняли в НАПК.

За это время в список внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно туда попали американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.