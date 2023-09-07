Найбільший турецький виробник скла потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Sisecam Group. Компанія продовжує вести бізнес з країною-агресором та залишається найбільшим у Росії експортером скла та хімічної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари та листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.

З початку російської агресії, з 2014 року, Sisecam Flat Glass виробляє архітектурно-будівельне та автомобільне скло в Росії на заводі "Алабуга" в Республіці Татарстан. Там виробляються й "Шахеди", якими росіяни регулярно атакують Україну.

У Росії консолідовані обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Sisecam перевищують 1,5 млн тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій - понад 1,25 млрд доларів. Компанія забезпечує робочі місця для 3414 росіян.

Окрім того, дочірні компанії Sisecam Group, які виготовляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків у РФ більш ніж на 11,2 млн доларів.

Список міжнародних спонсорів війни

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск.

"Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу", - пояснювали в НАЗК.

За цей час до переліку внесено близько 30 міжнародних компаній.

Зокрема, нещодавно туди потрапили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.