Дождей станет больше. Синоптики дали прогноз на 22 апреля в Украине

Сегодня, 22 апреля, в Украине будет тепло, максимально до 26°. Местами вероятны дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр ".

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны 17-22°.

Переменная облачность. Без осадков, днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы.

Погода в Украине: надвигается похолодание

Как ранее рассказывала синоптик, 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Но уже скоро в страну придет похолодание.

Так, в субботу, 26 апреля, в Украину с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и снижение температуры воздуха - в большинстве регионов, кроме юга и востока, столбики термометров опустятся до +12...+18°.

А уже в воскресенье, 27 апреля, фронты вытеснит антициклон. Благодаря этому почти по всей стране установится сухая, местами даже солнечная погода - однако будет прохладно.

Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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