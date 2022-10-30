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Дожди с ветром, но тепло. Какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине сегодня 30 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, в воскресенье, 30 октября, в некоторых районах Украины ожидается дождь, местами с порывами ветра. Хотя будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

"Днем в юго-западной и юго-восточной частях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

По данным синоптиков, на Левобережье местами следует ожидать порывов ветра 15-20 м/с.

Температура

Днем 11-16°, в южной части - до 19°.

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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