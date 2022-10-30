Дощі з вітром, але тепло. Якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, у неділю, 30 жовтня, в деяких районах України слід очікувати дощ, місцями з поривами вітру. Хоча буде досить тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вдень у південно-західній та південно-східній частинах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.
За даними синоптиків, на Лівобережжі місцями слід очікувати пориви вітру 15-20 м/с.
Вдень 11-16°, у південній частині - до 19°.
Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.
Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
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