Дожди с ветром, но тепло. Какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине сегодня 30 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, в воскресенье, 30 октября, в некоторых районах Украины ожидается дождь, местами с порывами ветра. Хотя будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.