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Дощі з вітром, але тепло. Якою буде погода в Україні сьогодні

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Украина, Неділя 30 жовтня 2022 07:00
Дощі з вітром, але тепло. Якою буде погода в Україні сьогодні Фото: якою буде погода в Україні сьогодні 30 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у неділю, 30 жовтня, в деяких районах України слід очікувати дощ, місцями з поривами вітру. Хоча буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

"Вдень у південно-західній та південно-східній частинах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер

За даними синоптиків, на Лівобережжі місцями слід очікувати пориви вітру 15-20 м/с.

Температура

Вдень 11-16°, у південній частині - до 19°.

Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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