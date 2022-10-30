Дощі з вітром, але тепло. Якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні 30 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, у неділю, 30 жовтня, в деяких районах України слід очікувати дощ, місцями з поривами вітру. Хоча буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.