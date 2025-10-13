ua en ru
Дожди, ветер и заморозки: синоптики дали прогноз на сегодня и начало недели

Украина, Понедельник 13 октября 2025 07:00
UA EN RU
Дожди, ветер и заморозки: синоптики дали прогноз на сегодня и начало недели Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 13 октября, и предупредил о возможных заморозках в течение следующих дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди. На юге и востоке ночью - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами на северо-востоке - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью - от +3 до +8 градусов;
  • днем - от +7 до +12 градусов.

На юге традиционно теплее: ночью до +11 градусов, днем - до +15 градусов.
В Карпатах - небольшой дождь, ночью местами мокрый снег. Там температура будет колебаться от +2 до -3 градусов ночью и до +8 градусов днем.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИнсЬКА ОБЛАСТЬ РВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Луцьк Чр Украйнський гίдрометеор гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua meteo. ЖИТОМИРСЬКА ОбЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Льв.в Воронеж Житомир КиΪв Суми ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Сть ОБЛА Терноп.ль Ужгород вано-Франкивськ Винниця YKPAIHA Полтава Xapkib ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ Чернивцй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА ДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Лугансько Запорижжкя Лодеська 06) ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографични дани AT «<BisikoM> Ростов-на-д 45° -5%Пн Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРИм Севастополь Краснодар»

Погода в Киеве и области

В столице 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - около +6 градусов, днем - до +12 градусов.

Гидрометцентр также предупредил о заморозках на поверхности почвы ночью 14-15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Им присвоен І уровень опасности (желтый).

Ранее РБК-Украина писало о том, что какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

