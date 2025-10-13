Дощі, вітер і заморозки: синоптики дали прогноз на сьогодні і початок тижня

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 13 жовтня, та попередив про можливі заморозки впродовж наступних днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у більшості областей очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликі дощі. На півдні та сході вночі - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями на північному сході - пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі - від +3 до +8 градусів;

удень - від +7 до +12 градусів.

На півдні традиційно тепліше: вночі до +11 градусів, удень - до +15 градусів.

У Карпатах - невеликий дощ, вночі місцями мокрий сніг. Там температура коливатиметься від +2 до -3 градусів вночі та до +8 градусів вдень.



Погода у Києві та області

У столиці 13 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі - близько +6 градусів, удень - до +12 градусів.

Гідрометцентр також попередив про заморозки на поверхні ґрунту вночі 14-15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях. Їм присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).