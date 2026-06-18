До +25, сильные дожди, но не везде: какая сегодня будет погода в Украине

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине будет переменная облачность. В южных и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных регионов пройдут умеренные дожди.

На северо-востоке страны днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

В то же время в Одесской и Николаевской областях в ночные часы местами возможны значительные осадки. На остальной территории Украины день пройдет без дождей.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на юге и юго-востоке — от 15 до 19 градусов. Днем столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов.

18 июня в некоторых областях пройдут дожди (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью составит 9–14 градусов, днем — 20–25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 11–13 градусов, днем воздух прогреется до 21–23 градусов.