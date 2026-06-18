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До +25, сильные дожди, но не везде: какая сегодня будет погода в Украине

07:00 18.06.2026 Чт
2 мин
Солнце и сухая погода достанутся не всем
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики представили прогноз погоды на 18 июня (Getty Images)

Сегодня, 18 июня, погода в Украине будет переменчивой. В отдельных регионах местами пройдут дожди различной интенсивности, тогда как в других — осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине будет переменная облачность. В южных и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных регионов пройдут умеренные дожди.

На северо-востоке страны днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

В то же время в Одесской и Николаевской областях в ночные часы местами возможны значительные осадки. На остальной территории Украины день пройдет без дождей.

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Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на юге и юго-востоке — от 15 до 19 градусов. Днем столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов.

18 июня в некоторых областях пройдут дожди (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью составит 9–14 градусов, днем — 20–25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 11–13 градусов, днем воздух прогреется до 21–23 градусов.

Напомним, в прошлом месяце Европа пережила один из самых жарких маев за всю историю наблюдений. В ряде стран были побиты температурные рекорды на фоне аномально ранней волны жары.

По последним прогнозам синоптиков,во второй половине июня над значительной частью Европы вновь будет царить сильная жара.

Также РБК-Украина рассказывало, как климатические изменения влияют на Украину.

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