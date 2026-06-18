До +25, сильные дожди, но не везде: какая сегодня будет погода в Украине

Сегодня, 18 июня, погода в Украине будет переменчивой. В отдельных регионах местами пройдут дожди различной интенсивности, тогда как в других — осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Украине будет переменная облачность. В южных и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных регионов пройдут умеренные дожди.
На северо-востоке страны днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы.
В то же время в Одесской и Николаевской областях в ночные часы местами возможны значительные осадки. На остальной территории Украины день пройдет без дождей.
Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на юге и юго-востоке — от 15 до 19 градусов. Днем столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов.
18 июня в некоторых областях пройдут дожди (инфографика: РБК-Украина)
В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Температура по области ночью составит 9–14 градусов, днем — 20–25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 11–13 градусов, днем воздух прогреется до 21–23 градусов.
Напомним, в прошлом месяце Европа пережила один из самых жарких маев за всю историю наблюдений. В ряде стран были побиты температурные рекорды на фоне аномально ранней волны жары.
По последним прогнозам синоптиков,во второй половине июня над значительной частью Европы вновь будет царить сильная жара.
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