Дожди отступают: синоптик дала прогноз на сегодня и уточнила, когда ждать жару
В Украине после прохождения атмосферного фронта дожди прекратится и сегодня осадки вероятны лишь в восточной части.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По ее данным, сегодня, 5-го июня практически по всей территории Украины будет сухо и солнечно, только вечером в западных областях - очередные грозовые дожди.
Температура воздуха снова повысится - везде в Украине от +25 до +30 градусов, на западе местами до +32 градусов.
"Южный ветер может быть сильным, до штормовых порывов, в западных областях", - пишет Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня предполагается сухая погода с температурой воздуха от +26 до +28 градусов.
Диденко уточнила, что до конца недели в Украине ожидается "очень теплая, до жары, погода с периодическими грозовыми дождями на западе и севере".
Ранее мы писали о том, какую погоду прогнозировали украинцам на первую рабочую неделю календарного лета.
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