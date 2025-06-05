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Дожди отступают: синоптик дала прогноз на сегодня и уточнила, когда ждать жару

Четверг 05 июня 2025 07:00
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Дожди отступают: синоптик дала прогноз на сегодня и уточнила, когда ждать жару Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на сегодня и уточнила, когда ждать жару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине после прохождения атмосферного фронта дожди прекратится и сегодня осадки вероятны лишь в восточной части.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По ее данным, сегодня, 5-го июня практически по всей территории Украины будет сухо и солнечно, только вечером в западных областях - очередные грозовые дожди.

Температура воздуха снова повысится - везде в Украине от +25 до +30 градусов, на западе местами до +32 градусов.

"Южный ветер может быть сильным, до штормовых порывов, в западных областях", - пишет Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня предполагается сухая погода с температурой воздуха от +26 до +28 градусов.

Диденко уточнила, что до конца недели в Украине ожидается "очень теплая, до жары, погода с периодическими грозовыми дождями на западе и севере".

Ранее мы писали о том, какую погоду прогнозировали украинцам на первую рабочую неделю календарного лета.

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