Дожди и туман накроют Украину: какой сегодня будет погода

Фото: Украину накроют дожди и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В Киеве и области сегодня, 12 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.в Facebook.

Прогноз погоды

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°.

Прогноз погоды в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. На западе и юге страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, на юге страны и Закарпатье 12-17°.

 

Напомним, в течение выходных восточная часть Европы окажется в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов.

Ранее спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Тем временем мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

