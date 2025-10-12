Дожди и туман накроют Украину: какой сегодня будет погода

Прогноз погоды

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°.

Прогноз погоды в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. На западе и юге страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, на юге страны и Закарпатье 12-17°.