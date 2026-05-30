Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине в последний день весны

В Украине завтра, 31 мая, погода снова будет прохладной и дождливой. В некоторых регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укридрометцентр .

Температура по области ночью 4-9°, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 4-9°, днем 12-17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 16-21°.

Ночью и утром на востоке и северо-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о похолодании и изменении погоды.

После этого Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.