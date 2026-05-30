ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине в последний день весны

14:55 30.05.2026 Сб
1 мин
Где прогреет до +21?
aimg Татьяна Степанова
Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине в последний день весны Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 мая (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине завтра, 31 мая, погода снова будет прохладной и дождливой. В некоторых регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укридрометцентр.

Погода в Украине

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность.

Небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.

Ночью и утром на востоке и северо-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 12-17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 16-21°.

Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине в последний день весны

Фото: карта погоды в Украине 31 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9°, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о похолодании и изменении погоды.

После этого Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве