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Эвакуация в Херсоне и области. ОВА обратилась к волонтерам с важной просьбой

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Суббота 10 июня 2023 15:43
Эвакуация в Херсоне и области. ОВА обратилась к волонтерам с важной просьбой Фото: Эвакуация в Херсоне и области. ОВА обратилась к волонтерам с важной просьбой (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области в течение следующих дней ожидается значительное ухудшение погодных условий. Выходить на воду в непогоду будет крайне опасно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской облгосадминистрации.

Согласно прогнозу Херсонского областного центра гидрометеорологии, с 11 по 13 июня в регионе ожидаются грозы и град. Шквал ветра будет достигать отметки в 15-20 метров в секунду.

Херсонская ОВА призвала волонтеров, участвующих в спасательных операциях, быть в ближайшие дни максимально осмотрительными и не выходить на воду во время бури и ливня.

Подрыв ГЭС и эвакуация в Херсонской области

Ночью, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища накріла многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Российские оккупанты не только не проводят эвакуацию местного населения, но и обстреливают данную территорию.

По состоянию на утро 9 июня было зафиксировано уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.

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Херсонская область
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