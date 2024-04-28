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В горах небезопасно. Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах

Карпаты, Воскресенье 28 апреля 2024 11:42
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В горах небезопасно. Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах Фото: в Карпатах фиксируется угроза схождения лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах 28 и 29 апреля может быть опасной. Синоптики предупреждают о возможности схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.

"28-29 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в Карпатах оттепель, мокрый снег.

В Карпатах объявлен третий (оранжевый) уровень угрозы схождения снежных лавин.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что на 9:00 на горе Поп Иван облачно с прояснениями. Ветер западный со скоростью 4 м/с.

Температура воздуха на высокогорье Карпатах на утро была +2 градуса.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня переменная облачность. Небольшой дождь ожидается на востоке, а также в Крыму, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Столбики термометров днем покажут +16 +21, а на востоке пригреет до +25 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

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