В горах небезопасно. Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах

Погода в Карпатах 28 и 29 апреля может быть опасной. Синоптики предупреждают о возможности схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.

Температура воздуха на высокогорье Карпатах на утро была +2 градуса.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что на 9:00 на горе Поп Иван облачно с прояснениями. Ветер западный со скоростью 4 м/с.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня переменная облачность. Небольшой дождь ожидается на востоке, а также в Крыму, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Столбики термометров днем покажут +16 +21, а на востоке пригреет до +25 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

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