Дожди разной интенсивности накроют Украину: какой будет погода сегодня
В большинстве областей Украины сегодня, 9 июля, ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии, что приводит и соответствующую погоду.
В большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности, местами с грозами, меньше их ожидаем ночью, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться шквалы 15-20 м/с и град.
В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Умеренные дожди, на Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дожди. Днем в восточных и Днепропетровсткой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура днем 17-22°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.
Фото: какой будет погода в Украине 9 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 17-22 °, в Киеве 20-22 °.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.