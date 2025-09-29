Дожди накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет с дождями. Температура воздуха максимально до +18 градусов, а в Карпатах ночью - ноль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории днем небольшие осадки.
Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров покажут:
В Карпатах мокрый снег. Температура воздуха днем +1 +5 градусов, а ночью около 0 градусов.
В столице переменная облачность и дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве днем +11 +13 градусов, а ночью +7 + 9 градусов.
