RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дожди накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Фото: дожди накроют Украину 29 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет с дождями. Температура воздуха максимально до +18 градусов, а в Карпатах ночью - ноль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории днем небольшие осадки.

Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от +11 до +13 градусов, а ночью +6 +9;
  • на востоке: днем от +14 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • в центре: днем от +14 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • на юге: днем от +16 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • на западе: днем от +9 до 13 градусов, а ночью +6 +8.

В Карпатах мокрый снег. Температура воздуха днем +1 +5 градусов, а ночью около 0 градусов.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность и дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем +11 +13 градусов, а ночью +7 + 9 градусов.

 

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю.

Также РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве