Дожди, грозы и до +29: какой будет погода в Украине сегодня

В ряде регионов Украины сегодня, 23 июля, ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреет до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптинов, сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность.

В южной части умеренные, в Одесской и Крымской области значительные дожди, грозы, днем и на западе страны местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26, в восточных областях до 29, в Карпатах 12-17.

Фото: какой будет погода в Украине 23 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.