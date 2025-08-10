RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дожди с грозами и жара до +33: что ожидает Украину завтра

Фото: синоптики предупредили о дождях и ливнях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами на Левобережье и жара на юге. Ветер усилится на северо-востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

11 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью на севере, местами в центральных и западных областях пройдут кратковременные дожди, днем на Левобережье возможны грозы. На остальной территории страны осадки маловероятны.

Ветер юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с. В северо-восточных областях днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температурный режим распределяется так: на юге ночью 18-23°, днем до 33°; на остальной территории ночью 12-17°, в центральных областях до 20°, днем 23-28°, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях - 20-25°.

Погода в Киеве и области

Погода в Киевской области и Киеве 11 августа будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17°, в Киеве - 15-17°, днем по области 20-25°, в столице 22-24°.

Напомним, в среду, 6 августа, Киев накрыл сильный ливень. Из-за дождей город местами подтопило, фиксировались мощные порывы ветра.

Также часть потребителей Киевской области 6 августа временно осталась без света из-за аварии на линиях.

