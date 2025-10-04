Дожди с грозами и мокрый снег в Карпатах: чего ждать от погоды сегодня

Сегодня погода в Украине будет контрастной - от грозовых дождей на юге до мокрого снега в Карпатах. В большинстве регионов день будет прохладным и влажным, а на востоке и юге еще сохранится относительное тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, распределение температуры в Украине будет следующим:
Синоптик добавила, что в субботу дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и в Черновицкой области. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории - без осадков.
В Укргидрометцентре уточнили, что сегодня на юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами ожидаются значительные осадки с грозами. В северных регионах возможны небольшие дожди.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов. На востоке и юге столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
В высокогорье Карпат - дожди с переходом в мокрый снег. Там температура ночью будет близкой к 0 градусов, днем от +1 до +6 градусов.
В столице и области сегодня ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, днем возможен небольшой дождь.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов, в столице около +15 градусов.
Напомним, Украина встретила октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Между тем в Карпатах намело снега, в частности на горе Поп Иван сугробы местами достигали полметра.
Синоптики уже рассказали, какая погода ждет украинцев в первые выходные октября и даже назвали дату, когда потеплеет.