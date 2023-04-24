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Дожди с грозами и до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 13:58
Дожди с грозами и до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: в Украине ожидаются дожди с грозами и до 20 градусов тепла 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 25 апреля, в Украине ожидается дождь, местами с грозами только в двух регионах. Температура воздуха максимально поднимется до +20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В западных и восточных областях кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер

преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6 ° тепла.

Дожди с грозами и до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Ранее украинцам рассказали, чего категорически нельзя делать при первых вспышках молний или ударах грома. И как нужно себя вести во время шаровой молнии.

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