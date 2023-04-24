Дожди с грозами и до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 25 апреля, в Украине ожидается дождь, местами с грозами только в двух регионах. Температура воздуха максимально поднимется до +20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

ночью 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6 ° тепла.

Облачно с прояснениями. В западных и восточных областях кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории без осадков.

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Ранее украинцам рассказали, чего категорически нельзя делать при первых вспышках молний или ударах грома. И как нужно себя вести во время шаровой молнии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.