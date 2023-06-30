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Надвигается гроза. Жителей Киева и области предупредили о непогоде

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Киев, Пятница 30 июня 2023 13:30
Надвигается гроза. Жителей Киева и области предупредили о непогоде Фото: на Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве и области сегодня, 30 июня, ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Во второй половине дня 30 июня грозы", - говорится в сообщении.

Синоптики в связи с ухудшением погодных условий объявили первый (желтый) уровень опасности в столице и Киевской области.

Погода в Украине

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, почти все области Украины накроют кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.

Также украинцы предупредили, что на левобережной части возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Однако в Украину также возвращается жара. Сегодня столбики термометров по стране покажут +20 +25 градусов, а на юге и востоке до +29 градусов.

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