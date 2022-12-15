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Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

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Четверг 15 декабря 2022 12:02
Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Фото: украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 16 декабря, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей жидается значительная лавинная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"16 декабря, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.

Также синоптики предупреждали, что 15 декабря часть Украины засыпет снегом, а в некоторых регионах ожидаются дожди.

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