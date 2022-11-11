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Дождь, а потом снова сухо. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 07:00
Дождь, а потом снова сухо. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня Фото: синоптик спрогнозировала дожди на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 ноября, в Украине ожидается дождь. Небольшие осадки ожидаются в западных областях, днем на севере Украины, местами в центральной части, а также в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"На востоке, большинстве юга и днем в западной части будет без осадков", - добавила она.

По данным синоптика, температура воздуха пока не меняется: в течение дня ожидается +8+12, в Крыму до +14 градусов.

"В Киеве сегодня дождь ожидается, местами, небольшой. Кто любит - идите, гуляйте, потому что потом долго не будет. Температура воздуха около +10 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Синоптик добавила, кроме сегодня, потом в Украине долго не будет дождя.

Как сообщалось, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

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