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Дощ, а потім знову сухо. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 07:00
Дощ, а потім знову сухо. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптик спрогнозувала дощі на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 листопада, в Україні очікуються дощі. Невеликі опади передбачаються у західних областях, вдень на півночі України, місцями у центральній частині, а також в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"На сході, більшості півдня та вдень у західній частині буде без опадів", - додала вона.

За даними синоптика, температура повітря поки що не міняється: протягом дня очікується +8+12 градусів, в Криму до +14 градусів.

"У Києві сьогодні дощ очікується, місцями, невеликий. Хто любить - йдіть, гуляйте, бо потім довго не буде. Температура повітря близько +10 градусів", - спрогнозувала Діденко.

Синоптик додала, що окрім сьогодні, потім в Україні довго не буде дощу.

Як повідомлялося, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.

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