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Дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 28 сентября будут дожди с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди и грозы. Также синоптики предупредили о тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине будет облачно, временами дождь. При этом в южной части местами гроза. Лишь в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме юго-востока, ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, а днем +16 +21. В западных и северных областях температура ожидается в пределах +13 +18. При этом в южной части температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем от +20 до +25.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе, завтра будет облачно. Ночью и утром без существенных осадков, также прогнозируется туман. Днем временами ожидается дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7 +12 градусов, а днем +13 +18. При этом в Киеве ночью будет около +10, а днем +15 +17.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю.

Кроме того, сегодня в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в октябре.

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