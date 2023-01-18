Вместо уничтоженного моста. В Николаевской области построили переправу через Ингулец

В Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного в ходе боев в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской ОВА.

Работы над временной переправой начались только 20 декабря. Строительство выполнялось личным составом 36-го путевосстановительного полка Государственной специальной службы транспорта.

"В Снигиревской громаде ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный благодаря Государственной специальной службе транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

Также сообщалось, что Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта.

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