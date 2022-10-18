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Соединит Балаклею и Харьков. Дорожники устанавливают первый чешский мост

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Харків, Вторник 18 октября 2022 17:58
Соединит Балаклею и Харьков. Дорожники устанавливают первый чешский мост Фото: чешский мост соединит Балаклею и Харьков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харьковской области начали монтировать один из металлических мостов, которые передала Администрация государственных материальных резервов Чехии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

36-метровая переправа будет устроена у Балаклеи. Временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78. Открыть движение по мосту планируется в ноябре. Движение на нем будет реверсное, однако даже такая переправа значительно упростит транспортную связь с освобожденным городом.

Соединит Балаклею и Харьков. Дорожники устанавливают первый чешский мост

Параллельно с работами на мосту активно ведется расчистка на государственных и коммунальных дорогах Харьковской области. С момента деоккупации региона убрано 414,4 км автомобильных дорог государственного значения и 24,2 км коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.

Соединит Балаклею и Харьков. Дорожники устанавливают первый чешский мост

Ранее мы писали, что в освобожденной от оккупантов Балаклее восстановили энергоснабжение.

Также сообщалось, что 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

Позже стало известно, что из-за роста спроса УЗ удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.

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