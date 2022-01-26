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Близький до Коломойського нардеп оформив на себе великого дорожнього підрядника

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Київ, Середа 26 січня 2022 18:51
Близький до Коломойського нардеп оформив на себе великого дорожнього підрядника Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат (група "За майбутнє") Сергій Лабазюк 19 січня став кінцевим бенефіціарним власником Хмельницького ШБУ-56 - одного з найбільших підрядників у дорожньому будівництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції про бенефіціарних власників підприємств.

Видання "Наші Гроші" пов'язувало "Хмельницьке ШБУ-56" із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.

Нардеп Лабазюк оформив контроль над ТОВ "Сток Центр", яке, у свою чергу, володіє 99,95% "Хмельницького ШБУ-56".

За даними "Наших Грошей", у 2021 році "Хмельницьке ШБУ-56" увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей у держпрограмах з будівництва доріг.

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році "Хмельницьке ШБУ-56" отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.

Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга народу" у парламенті.

Як повідомлялося, у 2020 році "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі у державному будівництві доріг. За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.

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Ігор Коломойский
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