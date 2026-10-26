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Дороже iPad Pro: Apple тестирует уникальный гибкий планшет

10:04 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple разрабатывает складной iPad (коллаж: РБК-Украина)

Apple приступила к тестированию гигантского складного планшета, конструкция которого ориентируется на решение от Huawei. Устройство может получить дисплей размером до 20 дюймов и появиться на рынке уже в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на технического обозревателя Kang в Weibo.

Разработку нового формата активизировали после успешного запуска первого складного смартфона iPhone Duo, показавшего высокий спрос среди пользователей.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, официального релиза планшета следует ожидать примерно в 2028 году. Дисплей устройства в разложенном виде составит от 18 до 20 дюймов.

Технические особенности и защита экрана

Отмечается, что для создания этого устройства Купертино планирует использовать специальное сверхтонкое стекло.

Эксклюзивным поставщиком защитного покрытия станет компания Corning. Отделкой и инспекцией качества будет заниматься компания GIS.

Предполагается, что конструкция может получить нанотекстированное покрытие, защищающее экран от износа в месте изгиба. Ранее мы информировали , что с проблемой износа дисплея уже столкнулся iPhone Duo.

Эксперты сравнивают новинку с двумя планшетами iPad mini, соединенными между собой с помощью специального шарнира.

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Обновление ПО

Для полноценной работы с 18-дюймовым экраном стандартной системы iPadOS будет недостаточно. Разработчикам придется существенно адаптировать интерфейс или придать ему функциональность, приближенную к настольным операционным системам.

Подобное решение уже было реализовано в Huawei, где операционную систему HarmonyOS специально настроили под большой складной экран.

Стоимость

Новое устройство позиционируется как эксклюзивное решение, поэтому Apple не планирует массовые поставки. На 2028 год аналитики прогнозируют выпуск всего 1 миллиона единиц.

Цена устройства ожидается очень высокой. Поскольку конкурент от Huawei на старте продаж стоил эквивалент 3740 долларов, гибкий планшет от Apple может оказаться еще более дорогим и существенно превысить стоимость современных моделей iPad Pro.

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