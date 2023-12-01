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Дороже, чем ожидалось. Компания Tesla начала поставки Cybertruck и назвала цену

Фото: Tesla раскрыла стоимость электропикапа Cybertruck (twitter Tesla)
Автор: Максим Шушко

Компания Tesla официально приступила к первым поставкам Cybertruck и объявила, что цена на самую дешевую модель ее электропикапа будет стартовать от 60 990 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кибергрузовик изготовлен из блестящей нержавеющей стали, имеет форму плоских плоскостей с небольшим количеством изгибов. Эксперты говорят, что новый материал кузова Cybertruck и нетрадиционный футуристический стиль добавили сложности и стоимости в производстве.

"Я считаю, что это наш лучший продукт, я считаю, что это самая уникальная вещь на дороге и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее", - сказал гендиректор Tesla Илон Маск.

Цена на самую дешевую модель будет стартовать от 60 990 долларов, это на 50% больше, чем рекламировал Маск в 2019 году. Полноприводная версия будет доступна для доставки в 2024 году по цене 79990. Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, будет продаваться по ориентировочной цене 99990 долларов и будет доступна также в 2024 году.

В материале РБК-Украина читайте, насколько электромобили Tesla соответствуют своему высокому имиджу и в чем секрет их популярности.

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