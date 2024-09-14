Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги-2024

Напомним, что вчера украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Это уже третья победа подряд.

Отметим, что украинка Ирина Геращенко финишировала вчера третьей.

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