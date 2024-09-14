Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги-2024

Нагадаємо, що вчора українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Це вже третя її перемога поспіль.

Зауважимо, що українка Ірина Геращенко фінішувала вчора третьою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.