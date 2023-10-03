Дорого, но последствия будут еще дороже. В ОП объяснили важность поддержки Украины
Союзникам следует продолжать оказывать Украине военную помощь, ведь если российскую агрессию не остановить сейчас, ее захватнические амбиции возрастут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
Он отметил, что Украине необходимы артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны для выживания как самого государства, так и его людей.
"Но и вам (партнерам) очень нужно, чтобы у Украины были артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Потому что это о существовании, о правилах, о будущем, о… экономике/математике, о чем дешевле: "остановить РФ сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции РФ существенно возрастут?" - отметил советник.
Подоляк добавил, что, хотя политики заявляют, что это дорого сегодня, они не говорят главного. Так, завтрашние последствия будут значительно дороже - для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права.
Поддержка Украины со стороны союзников
Отметим, что в последнее время начали возникать заявления о якобы ослаблении поддержки Украины в борьбе против России.
В частности, в США одобрили временное финансирование правительства без помощи Украины. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что случившееся в Штатах - это инцидент, а не система.
Кулеба отметил, что все заявления о якобы ослаблении поддержки Украины не соответствуют действительности. Это доказывает и заседание министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Киеве.
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