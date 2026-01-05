Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр

Ночной удар по Украине

В ночь на сегодня, 5 января, Украина в очередной раз оказалась под атакой российских оккупантов. Страна-агрессор атаковала Украину с применением 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО.

Отметим, удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.

В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

Кроме того, в ночь на сегодня российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.