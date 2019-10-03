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У Києві через ДТП заблоковано рух на мосту Метро

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 17:35
У Києві через ДТП заблоковано рух на мосту Метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії заблоковано рух на мосту Метро у бік лівого берега

У Києві в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля заблоковано рух по мосту Метро у бік Лівого берега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в групі Facebook "Київ оперативний".

Повідомлення про аварії з'явилася в 17:13. Повідомляється, що на під'їзді до мосту утворилися численні пробки.

"Зараз перед мостом Метро, на заїзді, ДТП за участю вантажівки і легкового авто. Вантажівка, в'їзд яким апріорі заборонений на міст, в'їхав у легковик і розгорнув її таким чином, що тепер обидві смуги заблоковані і проїхати по мосту у бік лівого берега нереально. Утворюється величезна пробка", - йдеться в повідомленні.

Зараз перед мостом Метро, на заїзді, #ДТП за участю вантажівки і легкового авто. Вантажівка, в'їзд яким апріорі заборонений на міст, в'їхав у легковик і розгорнув її таким чином, що тепер обидві смуги заблоковані і проїхати по мосту у бік лівого берега нереально. Утворюється величезна пробка. Не дивлячись на знаки перед мостом (3шт), про те що в'їзд авто понад 3 тонн заборонений, вони туди все одно їдуть усі час і нікому до цього немає справи.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві було паралізовано рух транспорту з-за "мінування" мосту Метро. Тоді близько 16:30 колишній військовий Олексій Белько захопив міст і погрожував підірвати його. В результаті інциденту часткове рух транспорту на мосту вдалося відновити лише близько 21:15. Проблеми з рухом у Києві спостерігалися до кінця доби.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 4 по 6 жовтня в Києві буде масово обмежено руху автомобільного транспорту. Обмеження будуть викликані проведенням марафону.

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