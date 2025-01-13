Какие нарушения ПДД могут фиксировать камеры в Украине в 2025 году

Никаких сомнений: рано или поздно камеры наблюдения приучат нас строго соблюдать Правила дорожного движения. Но, хорошо это или плохо, пока что они умеют немногое. Какие же нарушения ПДД фиксируют камеры в Украине в начале 2025 года?

О том, что могут увидеть камеры автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине, читайте в материале РБК-Украина .

На дорогах Украины установлено порядка 250 - 270 камер, которые размещены примерно в 25 населенных пунктах и на загородных трассах 15 областей Украины. Вообще-то "железо", установленное на столбах и ажурных растяжках, готово к выявлению целого перечня серьезных нарушений, но программное обеспечение по какой-то причине ограничивает этот функционал.

Что фиксируют камеры

Итак, сами чиновники, которые создавали комплекс наблюдения пять лет назад, сообщали в свое время, что систему нетрудно настроить на выявление целой группы нарушений:

Движение на запрещающий сигнал светофора;

Нарушение правил остановки и стоянки, в том числе на полосе общественного транспорта;

Выезд на встречную полосу движения;

Нарушение правил проезда железнодорожных переездов;

Движение по тротуару.

Однако, с тех пор и до сих пор эти возможности не реализованы. Следовательно, единственным нарушением ПДД, за которое может наказать система фотофиксации в Украине, является превышение скорости (есть исключение, о котором ниже).

Каждая камера на местности "знает" лимит, установленный на ее отрезке. Пропуская через кадр все машины без разбора, она делает снимок той, которая движется быстрее разрешенного. И затем уже активируется процедура наложения наказания.

Как камера штрафует нарушителей

Автоматизированная система аналитического центра МВД находит машину в базе, сверяет с государственным номерным знаком ее модель, цвет и VIN. Попутно устанавливается юридический владелец и на его имя составляется постановление о наложении административного взыскания. Дежурный инспектор патрульной полиции в аналитическом центре проверяет этот документ на предмет соответствия данных. И если все в порядке, письмо распечатывается на бумаге и по почте отправляется по месту регистрации владельца. Также наложенный штраф появляется в личном кабинете водителя в сервисном центре МВД и в "Дії". Здесь же добавляется фото и QR-ссылка на короткое видео с машиной в момент нарушения.

Интересно, что украинские камеры настроена не на ту цифру, которую устанавливает ПДД и дорожные знаки, а на большую - она плюсует то самое разрешенное превышение на 20 км/ч.

Камера-исключение: штраф за полосу

Вероятно, для иллюстрации расширенных возможностей системы наблюдения правоохранители включили на одной из камер дополнительный функционал.

Точнее, речь идет о паре камер на бульваре Михновского (бывший бульвар Дружбы народов) в Киеве. Они еще с позапрошлого года не только ловят нарушителей скоростного режима, но и отслеживают и "наказывают" гонщиков, которые обгоняют поток машин по выделенной полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Будут ли камеры штрафовать за отсутствие страховки

В начале 2025 года информационное пространство всколыхнула новость о том, что камеры автоматической фиксации будут наказывать водителей за отсутствие страховки - так называемой автогражданки.

И это сообщение вполне правдоподобно, ведь всем известно, что камеры давно умеют считывать номера машин, а доступ к базе застрахованных авто является открытым. И как минимум в столичном регионе система научена сверять каждый сфотографированный номер с несколькими базами зарегистрированных автомобилей. Следовательно, сопоставить эти два параметра ничего не стоит - так же как и разослать потом постановления об административном взыскании владельцам транспортных средств, которые эксплуатируются без страховки.

Но буквально сразу эти сообщения были опровергнуты официальными лицами. То есть, по состоянию на начало 2025 года автоматических штрафов за езду без автогражданки нет.

Коротко

Конечно, эти камеры - очень неприятная вещь: и деньги отбирают, и нервы портят, и погонять как следует не дают. Но если хорошо подумать, каждой новой функции камер фотофиксации надо радоваться. Ведь это значит, что новый стимул для соблюдения Правил появится не только у вас, но и у действительно опасных нарушителей, которые своими действиями угрожают здоровью и имуществу всех водителей.