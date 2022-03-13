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На дорогах України скоротять кількість блокпостів та спростять вимоги: деталі

Автор: Марія Кучерявець

В Україні планують скоротити кількість блокпостів на дорогах, створивши перелік актуальних. При цьому обов'язковою перевірка буде лише при в'їздах, а на виїзд - вибірковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у відеозверненні.

"Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах", - сказав Монастирський.

При цьому він заявив, що бачить цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста.

"При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", - уточнив Монастирський.

Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.

"У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це зекономить час, пальне, а головне - сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102", - додав міністр.

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