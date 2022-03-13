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На дорогах Украины сократят количество блокпостов и упростят требования: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют сократить количество блокпостов на дорогах, создав перечень актуальных. При этом обязательной проверка будет лишь при въездах, а на выезд - выборочной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в видеообращении.

"Сейчас Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах", - сказал Монастырский.

При этом он заявил, что видит вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города.

"При этом на выезд проверка будет лишь выборочной", - уточнил Монастырский.

Поэтому в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот перечень не войдут, будут убраны.

"Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время и топливо, а главное - силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102", - добавил министр.

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