Автофіксація порушень ПДР: завтра КСУ розгляне конституційність штрафів

Завтра Велика палата Конституційного суду України розгляне конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі . Розгляд відбудеться у формі письмового провадження, без заслуховування позицій учасників.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Завтра Велика палата Конституційного суду розпочне розгляд справи... за трьома конституційними скаргами щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі", - зазначила парламентар.

Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб і та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано авто.