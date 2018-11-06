На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро і на Північному мосту

У Києві сьогодні ввечері, 6 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно інформації сервісу, на правому березі затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, на Оболоні (в районі "Мінської" і "Почайною", перекрито рух в районі метро "Героїв Дніпра"), на вул. Богатирській, на Куренівці, Лук'янівці, на Подолі, на Набережному шосе, в районі Шулявського мосту, на проспекті Перемоги, вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, Хрещатику, вул. Інститутській, вул. Михайла Грушевського, в районі станції метро "Видубичі", на Голосіївському проспекті і Великій Окружній дорозі.

Також затори утворилися на мосту Метро і на Північному мосту.

На лівому березі Києва пробки спостерігаються в районі станцій метро "Бориспільська", "Позняки", "Славутич", частково на Дніпровській набережній, у районі Дарницької площі. Крім того, в районі станції метро "Лівобережна" зафіксовано два ДТП.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на 17 вулицях з листопада швидкість руху транспорту обмежили до 50 км/ч.