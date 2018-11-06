На дорогах Киева образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на мосту Метро и на Северном мосту

В Киеве сегодня вечером, 6 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно информации сервиса, на правом берегу пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, на Оболони (в районе "Минской" и "Почайной", перекрыто движение в районе метро "Героев Днепра"), на ул. Богатырской, на Куреневке, Лукьяновке, на Подоле, на Набережном шоссе, в районе Шулявского моста, на проспекте Победы, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, Крещатике, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, в районе станции метро "Выдубичи", на Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге.

Пробки также образовались на мосту Метро и на Северном мосту.

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Бориспольская", "Позняки", "Славутич", частично на Днепровской набережной, в районе Дарницкой площади. Кроме того, в районе станции метро "Левобережная" зафиксировано два ДТП.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на 17 улицах с ноября скорость движения транспорта ограничили до 50 км/ч.